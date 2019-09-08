Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, с постоянным - "решают"

Освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Источник: интервью уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой ВВС-Украина

Детали: По словам омбудсмена, вопрос предоставления освобожденным украинцам постоянного жилья "будет решаться", согласно "задаче, которую поставил президент".

Прямая речь: "Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым - ред.) нельзя. У них есть семьи. Например, у Сенцова есть мама, дети, которые хотят быть со своим отцом. Вчера мы этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать".

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Напомним,