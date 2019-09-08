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У Минэкономики есть 35 сценариев введения рынка земли

Воскресенье, 8 сентября 2019, 22:13

У Минэкономики, торговли и сельского хозяйства есть 35 "сценариев" введения рынка земли. 

Источник: интервью Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова журналу НВ 

Прямая речь: "Есть 35 сценариев, подготовленных всеми возможными специалистами. Думаю, надо фокусироваться на двух критериях. Первый -  экономический рост. Второй - распределение его между людьми".

"Нам нужна реформа, которая даст максимальный экономический рост и поделит его результат между украинцами. В том числе между владельцами земли".  

Детали: По словам  Милованова, ведомство "успеет все сделать" до 1 декабря, когда реформа рынка земли должна вступить в силу. 

"Проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя. Люди, владеющие большими компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, — они не развернутся и не откажутся, это люди, которые не хотят конкуренции", - пояснил он. 

Милованов добавил, что "наши настоящие конкуренты — это другие страны": "Пока мы видим тут друг в друге конкурентов, мир уходит вперед, и это видно по данным, мы отстаем. Наша экономическая позиция относительно других стран падает".

Говоря о возобновлении большой приватизации госпредприятий, о чем заявил президент Владимир Зеленский, Милованов отметил: "Я буду встречаться с основными игроками на рынке, в том числе внутри экономики".

"Сейчас работает порядка 30−40 экономистов из Украины и США над тем, чтобы понять, как нам построить красивую и устойчивую структуру", - сообщил он.  

Напомним, 

  • 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.
  • До 1 октября правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения, до 1 января 2021 года информацией о земельных участках должен быть наполнен государственный земельный кадастр. 

Темы: землязаконодательствоМинэкономикиМилованов
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