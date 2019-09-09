УПЦ просит ООН защитить своих верующих в оккупированном Крыму

Источник: Facebook-страница заместителя главы управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратия Зори

Украинская община оккупированного Симферополя обратилась в Комитет ООН по правам человека с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.

Прямая речь Зори: "Украинская православная община Симферополя просит Объединенные Нации защитить их право на свободу вероисповедания от преследований российской оккупационной власти Крыма".

Детали: Зоря также распространил пост адвоката Сергея Зайца, в котором тот заявил, что России придется отвечать за свое поведение и в ближайшее время отчитываться о соблюдении прав человека перед органами ООН.

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