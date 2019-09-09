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УПЦ просит ООН защитить своих верующих в оккупированном Крыму

Понедельник, 9 сентября 2019, 14:06

Источник: Facebook-страница заместителя главы управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратия Зори

Украинская община оккупированного Симферополя обратилась в Комитет ООН по правам человека с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.

Прямая речь Зори: "Украинская православная община Симферополя просит Объединенные Нации защитить их право на свободу вероисповедания от преследований российской оккупационной власти Крыма".

Детали: Зоря также распространил пост адвоката Сергея Зайца, в котором тот заявил, что России придется отвечать за свое поведение и в ближайшее время отчитываться о соблюдении прав человека перед органами ООН.

Предыстория:

  • В марте Зоря заявил, что оккупанты обратились к так называемому "суду", чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в аннексированном Крыму.
  • Речь идет о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения – "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 рубля.
  • Ранее оккупанты требовали освободить помещение в начале марта.
  • 28 января 2019 в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
  • Соглашение о предоставлении УПЦ (КП) помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили еще в 2002 году.

Украинская правда

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Темы: церковьКрымРосcияаннексия
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