УПЦ просит ООН защитить своих верующих в оккупированном Крыму
Источник: Facebook-страница заместителя главы управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратия Зори
Украинская община оккупированного Симферополя обратилась в Комитет ООН по правам человека с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.
Прямая речь Зори: "Украинская православная община Симферополя просит Объединенные Нации защитить их право на свободу вероисповедания от преследований российской оккупационной власти Крыма".
Детали: Зоря также распространил пост адвоката Сергея Зайца, в котором тот заявил, что России придется отвечать за свое поведение и в ближайшее время отчитываться о соблюдении прав человека перед органами ООН.
Предыстория:
- В марте Зоря заявил, что оккупанты обратились к так называемому "суду", чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в аннексированном Крыму.
- Речь идет о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения – "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 рубля.
- Ранее оккупанты требовали освободить помещение в начале марта.
- 28 января 2019 в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
- Соглашение о предоставлении УПЦ (КП) помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили еще в 2002 году.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua