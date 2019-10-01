Государственный секретарь США Майк Помпео присутствовал в Белом доме во время телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал основанием для возможного импичмента президента Америки.

Источник: The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от чиновника Госдепа.

При этом неизвестно, какую роль сыграл Помпео во время переговоров.

"Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским", — заявил чиновник Госдепа.

Напомним: