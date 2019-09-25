Трамп обнародовал стенограмму разговора с Зеленским
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Среда, 25 сентября 2019, 17:15
Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за котрого в США начата процедура импичмента американского лидера.
Источник: сайт Белого дома
В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
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