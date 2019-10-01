У Баканова рассказали, как будут реформировать СБУ

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Вторник, 1 октября 2019, 14:10

Коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.

Источник: пресс-центр СБУ

Прямая речь председателя СБУ Ивана Баканова: "Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения".

Детали: Коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" и представила его на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как отмечается, следствием принятия новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" станет "самая масштабная реформа Службы безопасности во времена независимости".

Баканов назвал приоритетом преобразований приближение СБУ к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины.

Особенно глава СБ акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности, которые являются последствиями военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Как предполагают в СБ Украины, результатом комплексной реформы спецслужбы станут:

- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБ Украины и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
- внедрение гибкой структуры службы;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
- демилитаризация;
- повышение уровня заработной платы работников службы;
- деполитизация руководящей вертикали СБ Украины и назначении председателя СБ Украины на срок, не совпадающий со сроком каденции президента Украины;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

В СБУ сообщили, что в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и подан президенту Украины.

Что произошло ранее: В СБУ заявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Читайте также: Баканов: Зеленский не звонит мне по поводу "чертей".

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Темы: СБУ реформы


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