Баканов: Зеленский не звонит мне по поводу "чертей"

Руководитель Службы безопасности Иван Баканов заверил, что президент Владимир Зеленский часто ему звонит, но ни разу не звонил, чтобы спросить о каком-то "черте".

Источник: комментарий главы СБУ Ивана Баканова корреспонденту "Украинской правды"

Баканов на вопрос, звонит ли Зеленский относительно "чертей": "Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил".

Детали: По словам Баканова, он доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев президентства. В то же время, Баканов сказал, что сосредоточен на своей работе в СБУ.

Что было раньше: 10 июля в Киевской области у президента произошел спор с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком во время которой Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову (руководителю СБУ) по поводу этого черта".

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

Напомним:

6 сентября Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий из-за драки в Бориспольской горсовете.

Сам Годунок утверждает, что оборонялся, а подозрение и нападение на него были спланированы.

29 августа Рада назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

Иван Баканов дружит с Владимиром Зеленским с детства, они выросли в одном подъезде. До выборов Баканов работал главным юристом "Квартала", в 2017 году возглавил партию "Слуга народа".

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