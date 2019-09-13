Баканов: Зеленский не звонит мне по поводу "чертей"

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Пятница, 13 сентября 2019, 12:59

Руководитель Службы безопасности Иван Баканов заверил, что президент Владимир Зеленский часто ему звонит, но ни разу не звонил, чтобы спросить о каком-то "черте".

Источник: комментарий главы СБУ Ивана Баканова корреспонденту "Украинской правды"

Баканов на вопрос, звонит ли Зеленский относительно "чертей": "Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил".

Детали: По словам Баканова, он доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев президентства. В то же время, Баканов сказал, что сосредоточен на своей работе в СБУ.

Что было раньше: 10 июля в Киевской области у президента произошел спор с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком во время которой Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову (руководителю СБУ) по поводу этого черта".

Напомним:

  • 6 сентября Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий из-за драки в Бориспольской горсовете.
  • Сам Годунок утверждает, что оборонялся, а подозрение и нападение на него были спланированы.
  • 29 августа Рада назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.
  • Иван Баканов дружит с Владимиром Зеленским с детства, они выросли в одном подъезде. До выборов Баканов работал главным юристом "Квартала", в 2017 году возглавил партию "Слуга народа".

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Украинская правда

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Темы: Баканов Зеленский СБУ президент


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