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На фоне скандала с импичментом Трампу Луценко поехал в Британию

Понедельник, 30 сентября 2019, 11:36

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка.

Источник: Telegram-канал "Лещенко тут" бывшего журналиста и нардепа Сергея Лещенко.

Дословно: "Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины ... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани.

О выезде экс-прокурора мне рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон ... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу".

Детали: пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии Украинской правде подтвердила, что Луценко действительно поехал в Великобританию, по ее словам, на курсы английского языка, которые продлятся полтора месяца.

Прямая речь Сарган: "Он не выехал, он уехал на учебу".

Она отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появился на это время, поехал на курсы.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним:

  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного звонка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В тексте жалобы указывается, что Трамп в беседе с Владимиром Зеленским похвалил Юрия Луценко, который на тот момент возглавлял Генпрокуратуру, и отметил необходимость оставить его на этом посту.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings.

Темы: ЛуценкоТрампСШАЗеленский
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