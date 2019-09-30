На фоне скандала с импичментом Трампу Луценко поехал в Британию

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка.

Источник: Telegram-канал "Лещенко тут" бывшего журналиста и нардепа Сергея Лещенко.

Дословно: "Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины ... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани.

О выезде экс-прокурора мне рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон ... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу".

Детали: пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии Украинской правде подтвердила, что Луценко действительно поехал в Великобританию, по ее словам, на курсы английского языка, которые продлятся полтора месяца.

Прямая речь Сарган: "Он не выехал, он уехал на учебу".

Она отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появился на это время, поехал на курсы.

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