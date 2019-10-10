Больше всего ЕС инвестировал в Украину – Могерини

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой пакет помощи от ЕС, который не получала ни одна другая страна.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента Могерини сообщила, что за последние пять лет Украина получила от ЕС 15 миллиардов евро.

Она добавила, что Соглашение об ассоциации с ЕС – "наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписывал с другим партнером".

Дословно: "Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы."

Напомним: