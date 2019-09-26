В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Моґерини Майя Коциянчич заявила, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является "беспрецедентной".

Источник: Радио Свобода

Детали: Пресс-секретарь отметила, что за 5 лет для Украины был собран самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза. Также Коциянчич подчеркнула, что кроме помощи от Союза, Украина получала адресную помощь от стран-членов ЕС.

Дословно: "... Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ

Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад."

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