В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

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Четверг, 26 сентября 2019, 01:46

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Моґерини Майя Коциянчич заявила, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является "беспрецедентной".

Источник: Радио Свобода

Детали: Пресс-секретарь отметила, что за 5 лет для Украины был собран самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза. Также Коциянчич подчеркнула, что кроме помощи от Союза, Украина получала адресную помощь от стран-членов ЕС.

Дословно: "... Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ

Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад."

Предыстория:

  • В опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.
  • В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".
  • Позже президент Украины объяснил, что разговор с президентом США состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

Украинская правда

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Темы: ЕС Зеленский Трамп


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