Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на так называемый пресс-марафон главы государства аккредитировано более 300 журналистов.

Источник: Facebook-страница Мендель

Детали: Согласно анонсированной схеме проведения встречи: полчаса на группу из 7-10 представителей СМИ, можно посчитать, что пресс-марафон должен длиться около 15-20 часов.



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