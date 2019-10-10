На пресс-марафон Зеленского зарегистрировалось более 300 журналистов

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Четверг, 10 октября 2019, 01:17

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на так называемый пресс-марафон главы государства аккредитовано более 300 журналистов.

Источник: Facebook-страница Мендель

Детали: Согласно анонсированной схеме проведения встречи: полчаса на группу из 7-10 представителей СМИ, можно посчитать, что пресс-марафон должен продолжаться около 15-20 часов.


Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
  • В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Украинская правда

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Темы: Офис президента Зеленский


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