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На пресс-марафон Зеленского зарегистрировано более 300 журналистов

Четверг, 10 октября 2019, 01:17

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на так называемый пресс-марафон главы государства аккредитировано более 300 журналистов.

Источник: Facebook-страница Мендель

Детали: Согласно анонсированной схеме проведения встречи: полчаса на группу из 7-10 представителей СМИ, можно посчитать, что пресс-марафон должен длиться около 15-20 часов.


Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
  • В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленский
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