Зеленский анонсировал встречу со СМИ по-новому: целый день и на "рынке"

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

Источник: сообщение Офиса президента в Facebook

Дословно: "В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня".

Детали: В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.