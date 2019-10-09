Зеленский анонсировал встречу со СМИ по-новому: целый день и на "рынке"

3391 просмотр
Среда, 9 октября 2019, 14:38

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

Источник: сообщение Офиса президента в Facebook

Дословно: "В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня".

Детали: В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главные новости вторника и ночи: позиции разведения и импичмент Трампа 9 октября 2019, 08:00
Руководство НАТО собирается приехать в Украину в конце октября  9 октября 2019, 06:26
Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте 9 октября 2019, 02:44
Все новости
Главные новости
На Луганщине поцапались полиция и националисты, которые едут в Золотое: звучали выстрелы
Труба убеждает, что следователи ГБР не сливают информацию Портнову
Труба заявляет, что ГПУ покрывала Пашинского и сделала из него жертву
Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Кино

История главного героя "Джокера"

здоровье

Когда лучше ребенку прокалывать уши?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів