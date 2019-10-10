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Сенаторы США хотят ввести санкции против Эрдогана из-за Сирии

Четверг, 10 октября 2019, 04:30

Сенаторы обнародовали проект санкций, которым предлагают ввести ограничения против президента Турции Реджепа Эрдогана и высших должностных лиц за военную операцию в Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Инициаторы санкций, сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен, хотят ограничить американские активы высокопоставленных лиц и ввести санкции за покупку Турцией российской системы противоракетной обороны.

Кроме этого, речь идет о санкциях против тех, кто проводил военные операции вместе с Турцией или оказывал ей военную помощь.

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Предыстория:

  • 9 октября Турция начала бомбардировку Сирии.
  • 7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".
  • В тот же день Трамп написал в Твиттере: "Пришло время ... вернуть наших солдат домой. Мы будем бороться там, где нам выгодно, и бороться только до победного конца".

Украинская правда
Темы: СШАТурцияСирия
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