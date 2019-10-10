Сенаторы США хотят ввести санкции против Эрдогана из-за Сирии

Сенаторы обнародовали проект санкций, которым предлагают ввести ограничения против президента Турции Реджепа Эрдогана и высших должностных лиц за военную операцию в Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Инициаторы санкций, сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен, хотят ограничить американские активы высокопоставленных лиц и ввести санкции за покупку Турцией российской системы противоракетной обороны.

Кроме этого, речь идет о санкциях против тех, кто проводил военные операции вместе с Турцией или оказывал ей военную помощь.

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