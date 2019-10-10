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МИД Германии приказал не признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО

Четверг, 10 октября 2019, 09:54

Министерство иностранных дел Германии приказало немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь посла: "Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе".

Детали: В сентябре газета Bild 24 сообщила, что за почти полгода, прошедшие после путинского паспортного указа, МИД Германии выдал владельцам российских паспортов около 100 000 виз.

При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО.

В МИД Германии тогда заявили, что не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы.

3 октября Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей.

Темы: ОРДЛОГерманияпаспорт
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