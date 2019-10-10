Оккупанты Крыма вывезли в неизвестном направлении жену проукраинского активиста
Российские силовики в аннексированном Крыму вечером 9 октября вывезли в неизвестном направлении не только проукраинского активиста Олега Приходько, но и его жену Любовь.
Об этом Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.
"Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму", - сообщила Наталья.
Історія кримського «бандерівця».— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 3, 2019
Його називають другим Володимиром Балухом.
Олег Приходько живе в Криму й не визнає анексію. Через це до нього часто навідуються російські силовики.
А він – не змінює свої погляди й не тікає. Бо його рідна земля – Україна.
Відео - @krymrealii pic.twitter.com/tK8Sp9BowP
Отмечается, что адвокатскую помощь семье Приходько будет предоставлять Назим Шейхмамбетов.
Официальных комментариев российских силовых ведомств по этому задержанию пока нет.
Напомним:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского управления ФСБ провели обыск в квартире Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли на допрос в Симферополь, где расспрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.
- В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.
- После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ею Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".