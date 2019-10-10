Российские силовики в аннексированном Крыму вечером 9 октября вывезли в неизвестном направлении не только проукраинского активиста Олега Приходько, но и его жену Любовь.

Об этом Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.

"Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму", - сообщила Наталья.

Історія кримського «бандерівця».

Його називають другим Володимиром Балухом.

Олег Приходько живе в Криму й не визнає анексію. Через це до нього часто навідуються російські силовики.

А він – не змінює свої погляди й не тікає. Бо його рідна земля – Україна.



Відео - @krymrealii pic.twitter.com/tK8Sp9BowP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 3, 2019

Отмечается, что адвокатскую помощь семье Приходько будет предоставлять Назим Шейхмамбетов.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по этому задержанию пока нет.

Напомним: