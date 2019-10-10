Оккупанты Крыма вывезли в неизвестном направлении проукраинского активиста

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Четверг, 10 октября 2019, 11:08

Российские силовики в аннексированом Крыму вечером 9 октября вывезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько, вместе с ним увезли и его жену Любовь.

Об этом Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.

"Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму", - сообщила Наталья.

Отмечается, что адвокатскую помощь семье Приходько будет предоставлять Назим Шейхмамбетов.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по этому задержанию пока нет.

Напомним:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского управления ФСБ провели обыск в квартире Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли на допрос в Симферополь, где расспрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.
  • В июня 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.
  • После российской аннексии Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ею Крымы организацией "Хизб ут-Тахрир".

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Темы: Крым права человека


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