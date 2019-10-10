Святашу объявили еще одно подозрение

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении в недекларировании состояния экс-нардепу от "Партии Возрождение" Дмитрию Святашу.

Источник: НАБУ.

Дословно: "9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)".

Детали: Отмечается, что сообщение о подозрении вручили близкой родственнице Святоша и направили по месту жительства подозреваемого, поскольку он на тот момент находился в больнице.

Следствие установило, что Святаш не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк" (в декларации за 2015 год 149,97 тысячи долларов и 149,66 тысячи евро и в декларации за 2016 год 467,51 тысячи долларов и 450,36 тысячи евро).

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Предыстория: