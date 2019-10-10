Зеленский: Если "слуги народа" начнут есть друг друга, я их распущу

Президент Владимир Зеленский не хочет ломать созданную им партию "Слуга народа", но готов распустить Верховную Раду, если монобольшинство будет ссориться.

Источник: ответ президента во время встречи с журналистами на Фудмаркете в Киеве

Детали: Зеленского спросили, не свидетельствует ли некоторый раскол в "Слуге народа", что он не жестко построил политическую вертикаль.

Прямая речь: "Не жестко, потому что у нас демократия, потому что люди их выбирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моего имени и благодаря тому, что многие из них что-то значат – а многие из них профессионалы – что-то значат в своих регионах или городах.

Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение: если они начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт".

Зеленский встречается с журналистами в неформальной обстановке Эльдар Сарахман, УП

По поводу "жесткой вертикали" Зеленский также сказал: "Мы живем в парламентско-президентской республике – президент приходит максимум на 5 лет. Мое отношение вы знаете: я думаю, что президент должен приходить на 5 лет. Я с этим лично и живу.

Жесткая вертикаль – это держать уголовные дела на всех людей, которыми ты управляешь. Это папочки. Это как делала вся (предыдущая – ред.) власть. Либо изменение устройства.

У меня нет полномочий – честно. У меня есть авторитет – и я могу сказать тому или иному министру "ай-яй-яй, что ты делаешь". Но я не могу (по) каждому его заму говорить: "Нет, этого не бери, бери этого". Назначил он человека – надо дать определенное время, они построят свои команды, они начнут работать ручками".