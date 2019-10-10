Президент пожаловался на кадровый голод: Никто не хочет быть губернатором

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Четверг, 10 октября 2019, 15:53

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть проблема с кандидатами на должности председателей областных администраций.

Источник: встреча Зеленского с журналистами за столом в Фудмаркете в Киеве

Прямая речь: "Такая сложная ситуация с губернаторами, я вам не могу даже ... без какого-либо влияния, мне показывают, приносят одного-два человека на область, которые хотят быть губернаторами.

Никто не хочет, никто не может. Все говорят "нас такая зарплата не устраивает" ... Вы знаете, какие люди приходят, говорят "ну, смотрите, ладно, но я могу зарабатывать, как я могу". Вы понимаете какие? Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, но это ответственность. И это моя проблема - губернаторы. Я знаю".

Детали: Когда Зеленскому напомнили о приближении отопительного сезона, он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.

Прямая речь: "Как я только кого-то начинаю рассматривать (вот сейчас с Харьковом, у меня там две кандидатуры), только я начинаю рассматривать - столько грязи на этого человека выливают все: местные, не местные, любые средства массовой информации. Потому что кланы борются, не хотят потерять ничего".

Напомним:

  • После вступления в должность президента Зеленский назначил глав администраций Николаевской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской, Запорожского, Житомирской, Ивано-Франковской, Черкасской, Херсонской, Киевской, Луганской, Закарпатской, Львовской, Донецкой областей.

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Темы: Зеленский регионы


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