Во время обстрела на Донбассе погиб украинский боец

785 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 16:46

Во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг погиб украинский военнослужащий.

Источник: сообщение пресс-центра штаба ООС

Дословно: "10 октября во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".

Детали: Отмечается, что обстоятельства гибели военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики обстреляли Золотое 9 октября 2019, 19:34
Боевики дважды обстреляли участок разведения войск 7 октября 2019, 21:19
Стало известно имя погибшего на Донбассе воина 5 октября 2019, 13:03
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал о шантаже "слуг" в Раде: "Завтра вашу тёщу посадят"
Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!
Зеленский о Мендель и Андрушко: Девочку, в этом случае, буду защищать
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

еда

5 причин есть много овощей

тест

Что вы знаете об иммунитете и рискуете ли заболеть этой осенью?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів