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Во время обстрела на Донбассе погиб украинский боец

Четверг, 10 октября 2019, 16:46

Во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг погиб украинский военнослужащий.

Источник: сообщение пресс-центра штаба ООС

Дословно: "10 октября во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".

Детали: Отмечается, что обстоятельства гибели военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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