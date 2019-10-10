Во время обстрела на Донбассе погиб украинский боец

Во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг погиб украинский военнослужащий.

Источник: сообщение пресс-центра штаба ООС

Дословно: "10 октября во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".

Детали: Отмечается, что обстоятельства гибели военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.