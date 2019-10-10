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Зеленский прокомментировал "сходство" с Лукашенко

Четверг, 10 октября 2019, 18:42

Президент Владимир Зеленский говорит, что считает себя самостоятельной личностью и не любит когда его сравнивают с кем-то, кроме его родителей.

Источник: общение главы государства с журналистами на фудмаркете в Киеве

Детали: В частности отвечая на вопрос, как Зеленский относится к комментариям, что определенной манерой поведения (ездить в регионы и увольнять чиновников на местах) он похож на президента Беларуси Александра Лукашенко, глава государства пояснил, что "живя в аквариуме под названием Банковая", не видит реальной ситуации в регионах, поэтому осуществляет рабочие поездки для решения проблем на местах.

Прямая речь: "Когда я не был президентом Украины, ездил по городам. Это были встречи, концерты, мы критиковали власть. Сейчас у меня появились возможности: я могу не только критиковать, но и увольнять. Думаю, что дело во мне.

Мне в целом не нравятся мои сравнения с кем-то. Это не касается господина Лукашенко. Я думаю, что я – личность. Я похож только на своих родителей".

Почему это важно: За время пребывания в должности президент Владимир Зеленский стал автором нескольких мемов, рожденных в общении с местными чиновниками как то: "Вийди отсюда, розбійник", "Іди гуляй, Господі" и "Англійською – exit".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЛукашенко
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