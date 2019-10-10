Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
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Четверг, 10 октября 2019, 19:48
Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко заявил, что президент во время своего "пресс-марафона" много говорит о предшественниках. Порошенко спрашивает у Зеленского, "где конец эпохи бедности и заработная плата учителям пол 4000 долларов"?
Источник: видео-обращение Порошенко, которое в Facebook опубликовал его представитель Святослав Цеголко
Прямая речь: "А если серьезно, то полгода, а почти столько прошло с момента выборов - это достаточно времени для того, чтобы отчитаться обществу о том, что было сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены...
Алена Мазуренко, УП
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