Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи

Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко заявил, что президент во время своего "пресс-марафона" много говорит о предшественниках. Порошенко спрашивает у Зеленского, "где конец эпохи бедности и заработная плата учителям по 4000 долларов"?

Источник: видео-обращение Порошенко, которое в Facebook опубликовал его представитель Святослав Цеголко

Прямая речь: "А если серьезно, то полгода, а почти столько прошло с момента выборов - это достаточно времени для того, чтобы отчитаться обществу о том, что было сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

И конечно, что обещание, что пришел конец "эпохи бедности", и у нас учителя будут получать по 4000 долларов - мы это не увидели в бюджете даже на следующий год.

Обещание о том, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии из Российской Федерации.

И третье, и главное, потому что обещаний было много - все украинцы хотели услышать ответ на обещание: мир - это просто, и достаточно просто прекратить стрелять, и на сегодняшний день война продолжалась только потому, что кто-то на ней зарабатывал.

И через полгода оказывается, что мир - это сложно, что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили пять лет, очень легко".

Детали: По словам Порошенко, он 10 октября имел возможность посмотреть несколько минут встречи Владимира Зеленского с журналистами. Порошенко считает, что "много внимания уделено предшественникам - почти треть времени". Он считает, что фамилия Порошенко наиболее упоминаемая во время пресс-конференции.

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