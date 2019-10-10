В Конгрессе вручили повестки двум обвиняемым, сведшим Джулиани с Луценко

Демократы в Палате представителей США, ведущие расследование об импичменте президента США Дональда Трампа, вызвали двух соратников адвоката Трампа Руди Джулиани, которые были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рожденного в Украине Льва Парнаса и выходца из Беларуси Игоря Фрумана, двух американских бизнесменов штата со Флорида, просили предстать перед следователями Палаты в четверг и пятницу, но те отказались.

Они планировали вылететь в Вену в среду вечером, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Главы трех комитетов Палаты заявили, что Парнас и Фруман должны до 16 октября предоставить письменные свидетельства и документы, связанные с их взаимодействием с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

Как ожидается, они дадут показания Конгрессу "в более поздний срок", говорится в сообщении.

Напомним: