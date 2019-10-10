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В Конгрессе вручили повестки двум обвиняемым, сведшим Джулиани с Луценко

Четверг, 10 октября 2019, 20:45

Демократы в Палате представителей США, ведущие расследование об импичменте президента США Дональда Трампа, вызвали двух соратников адвоката Трампа Руди Джулиани, которые были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рожденного в Украине Льва Парнаса и выходца из Беларуси Игоря Фрумана, двух американских бизнесменов штата со Флорида, просили предстать перед следователями Палаты в четверг и пятницу, но те отказались.

Они планировали вылететь в Вену в среду вечером, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Главы трех комитетов Палаты заявили, что Парнас и Фруман должны до 16 октября предоставить письменные свидетельства и документы, связанные с их взаимодействием с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

Как ожидается, они дадут показания Конгрессу "в более поздний срок", говорится в сообщении.

 

Напомним:

  • Двое спонсоров избирательной кампании Трампа на выборах президента США, которые помогали его адвокату Руди Джулиани лоббировать расследование в отношении Джо Байдена, были задержаны в среду поздно вечером.
  • С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
  • В июле СМИ сообщили, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года - демократа Джо Байдена.
  • Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его помочь встречи с будущим президентом.

Темы: СШАЛуценко
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