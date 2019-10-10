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Хищение миллионов из "Укрзализныци": Суд арестовал имущество ексдепутата Ищенко

Четверг, 10 октября 2019, 21:12

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество ексдепутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей"

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "10 октября 2019 следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество екснардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

Детали: В суде сообщили, что народного депутата Украины VIII-ого созыва, в частности, подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

Напомним:

  • 3 ноября детективы НАБУ сообщили Ищенко и еще 2 лицам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков "Укразализныце"
  • 4 октября следственный судья ВАКС применила к подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

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Темы: Антикоррупционный судУкрзализныцяНАБУ
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