Хищение миллионов из "Укрзализныци": Суд арестовал имущество ексдепутата Ищенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество ексдепутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей"

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "10 октября 2019 следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество екснардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

Детали: В суде сообщили, что народного депутата Украины VIII-ого созыва, в частности, подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

Напомним: