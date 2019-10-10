Хищение миллионов из "Укрзализныци": Суд арестовал имущество ексдепутата Ищенко

568 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 21:12

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество ексдепутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей"

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "10 октября 2019 следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество екснардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

Детали: В суде сообщили, что народного депутата Украины VIII-ого созыва, в частности, подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

Напомним:

  • 3 ноября детективы НАБУ сообщили Ищенко и еще 2 лицам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков "Укразализныце"
  • 4 октября следственный судья ВАКС применила к подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционный суд Укрзализныця НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Судья Антикорсуда объяснила, почему Микитась не арестован 9 октября 2019, 22:49
"Продадут" ли украинцам фейковую судебную реформу? 9 октября 2019, 16:30
САП передала Антикорсуду дело Павловского о растрате в Минобороны 8 октября 2019, 11:05
Все новости
Главные новости
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
"Марафон" Зеленского побил мировой рекорд
В США арестовали двух бизнесменов, которые свели Джулиани с Луценком
Все новости
соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

тест

Проверьте свою цифровую безопасность

школа

Как выглядит японское образовательное чудо

Поиск по сайту
Архив
Весь архів