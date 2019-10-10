Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"

3999 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 21:55

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказывает, что "отдельные товарищи" продолжают ходить кабинетами власти, и пытаются о чем-то "договориться".

Источник: пост премьера в Facebook.

Прямая речь: "Да, еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить властными кабинетами, пытаются о чем-то "договориться".. Очень удивляются, что у них ничего не получается!".

Детали: По словам Гончарука, эти люди "не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов". Премьер отмечает, что Украина - это место, где "прошлое встретилось с будущим, чтобы навсегда проститься".

Свою команду Гончарук называет, правительством будущего, которого избрал украинский народ. В Программе действий правительство предложило украинскому обществу такой контракт: делить доходы 70 на 30: 70% доходов - в пользу будущего - инфраструктуру, энергосбережения и человеческий капитал. 30% в "бытовые" расходы государства.

Премьер уверяет, что сложный путь к новому будущему страны можно преодолеть вместе.

Что предшествовало: Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства на следующие 5 лет, а 4 октября Верховная Рада ее утвердила.

В оппозиции критиковали эту программу, в частности народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что она больше похожа на школьное сочинение на тему "Страна моей мечты".

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парламент Румынии объявил недоверие правительству 10 октября 2019, 15:09
Дубилет: С начала года из Украины выехало 1,5 млн украинцев 10 октября 2019, 14:03
Правительство хочет побороть коррумпированные схемы с ФЛП — Зеленский 10 октября 2019, 12:45
Все новости
Главные новости
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
"Марафон" Зеленского побил мировой рекорд
Все новости
здоровье

Можно ли заниматься сексом во время беременности?

Кино

История главного героя "Джокера"

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Поиск по сайту
Архив
Весь архів