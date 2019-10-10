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Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"

Четверг, 10 октября 2019, 21:55
Премьер: Отдельные товарищи до сих пор пытаются договориться

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказывает, что "отдельные товарищи" продолжают ходить кабинетами власти, и пытаются о чем-то "договориться".

Источник: пост премьера в Facebook.

Прямая речь: "Да, еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить властными кабинетами, пытаются о чем-то "договориться".. Очень удивляются, что у них ничего не получается!".

Детали: По словам Гончарука, эти люди "не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов". Премьер отмечает, что Украина - это место, где "прошлое встретилось с будущим, чтобы навсегда проститься".

Свою команду Гончарук называет, правительством будущего, которого избрал украинский народ. В Программе действий правительство предложило украинскому обществу такой контракт: делить доходы 70 на 30: 70% доходов - в пользу будущего - инфраструктуру, энергосбережения и человеческий капитал. 30% в "бытовые" расходы государства.

Премьер уверяет, что сложный путь к новому будущему страны можно преодолеть вместе.

Что предшествовало: Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства на следующие 5 лет, а 4 октября Верховная Рада ее утвердила.

В оппозиции критиковали эту программу, в частности народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что она больше похожа на школьное сочинение на тему "Страна моей мечты".

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министров
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