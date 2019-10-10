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Путину следует перестать говорить "нас там нет" – Зеленский

Четверг, 10 октября 2019, 23:50

Президент Владимир Зеленский считает, что российские власти должны изменить свою риторику в отношении Украины, в частности относительно войны на Донбассе.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркете 10 октября

Прямая речь Зеленского: "Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, потому что я действительно хочу закончить войну. Поэтому я считаю, что с нашей стороны это были первые шаги навстречу".

"Обе стороны должны хотеть закончить войну. Обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате встретиться, начать говорить. Изменить риторику. Перестать говорить "Нас там нет. Это ваш внутренний конфликт, сами решайте" и так далее. Так достичь результата трудно".

Детали: Зеленский отметил, что гуманитарная миссия это приоритет и "условия обмена заключенных не могут быть ни с чем связаны".

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Предыстория:

  • Российские власти неоднократно заявляли, что российских военных нет на Донбассе, а вооруженный конфликт является внутренним для Украины.

Украинская правда
Темы: ПутинЗеленский
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