Путину следует перестать говорить "нас там нет" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российские власти должны изменить свою риторику в отношении Украины, в частности относительно войны на Донбассе.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркете 10 октября

Прямая речь Зеленского: "Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, потому что я действительно хочу закончить войну. Поэтому я считаю, что с нашей стороны это были первые шаги на встречу".

"Обе стороны должны хотеть закончить войну. Обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате встретиться, начать говорить. Изменить риторику. Перестать говорить "нас там нет". Это ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее. Так достичь результата трудно".

Детали: Зеленский отметил, что гуманитарная миссия это приоритет и "условия обмена заключенных не могут быть ни с чем связаны".

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