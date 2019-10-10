Президент о сообщении с РФ: Очень странно, что поезда ходят, а самолеты не летают

Президент Владимир Зеленский посетовал, что из-за отсутствия авиасообщения с Россией банкротятся украинские авиакомпании компании, но дал понять, что для решения этого вопроса должна прекратиться война.

Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Представительница российского издания РБК поинтересовалась, рассматривает ли Зеленский возможность предпринять какие-то шаги навстречу России в одностороннем порядке для нормализации отношений, как то например – возобновления прямого авиасообщения.

Зеленский отметил, что слова "в одностороннем порядке" и "навстречу" вместе звучат странно.

Относительно возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией Зеленский высказался следующим образом:

"Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. Дотационными являются в принципе авиарейсы… И честно говоря, мы можем спокойно национализировать крупную авиакомпанию, и я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такое счастье не предоставим".

"Конечно же нам это не выгодно.. Но, наши люди должны этого хотеть. Для того, чтобы делать такие шаги, надо встречаться, заканчивать войну", – сказал президент.

Напомним: