Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон
Пятница, 11 октября 2019, 00:12
Президент Владимир Зеленский закончил встречу с журналистами на Фудмаркет в Киеве.
Она началась в 10:00, продолжалась 14 часов и закончилась в полночь.
Вопрос задали более сотни украинских и зарубежных журналистов.
Это было первое масштабное общение Зеленского на должности со СМИ.
В последний час Зеленский говорил, что уже устал и ему трудно говорить.
Позже "Слово и Дело" опубликовало аналитику первой пресс-встречи президента. В течение 14 часов 8 минут, которые длилось общения, журналисты задали 342 вопрос.
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