Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон

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Пятница, 11 октября 2019, 00:12

Президент Владимир Зеленский закончил встречу с журналистами на Фудмаркет в Киеве.

Она началась в 10:00, продолжалась 14 часов и закончилась в полночь.

Вопрос задали более сотни украинских и зарубежных журналистов.

Это было первое масштабное общение Зеленского на должности со СМИ.

В последний час Зеленский говорил, что уже устал и ему трудно говорить.

Все главное читайте здесь: 14 часов в фудкорте. Главное из того, что Зеленский говорит журналистам

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Темы: Зеленский СМИ


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