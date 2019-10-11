Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон

Президент Владимир Зеленский закончил встречу с журналистами на Фудмаркет в Киеве.

Она началась в 10:00, продолжалась 14 часов и закончилась в полночь.

Вопрос задали более сотни украинских и зарубежных журналистов.

Это было первое масштабное общение Зеленского на должности со СМИ.

В последний час Зеленский говорил, что уже устал и ему трудно говорить.

Позже "Слово и Дело" опубликовало аналитику первой пресс-встречи президента. В течение 14 часов 8 минут, которые длилось общения, журналисты задали 342 вопрос.

Все главное читайте здесь: 14 часов в фудкорте. Главное из того, что Зеленский говорит журналистам