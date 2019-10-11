Посла Украины в США назначат в ближайшее время — Зеленский

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Пятница, 11 октября 2019, 01:22

Президент Владимир Зеленский сообщил, что посол Украины в США будет назначен в ближайшее время.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркете 10 октября

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", — сказал Зеленский.

Имени будущего посла президент не назвал.

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Темы: Зеленский США


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