Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с президентом Беларусии Александром Лукашенко договорился о трансляции украинских телеканалов в Беларуси.
Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркете 10 октября.
По его словам, в Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси — украинские.
"Хочу, чтобы у людей в Беларуси не было информационного вакуума относительно событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я хочу, чтобы там появились украинские каналы", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Лукашенко согласился на трансляции нескольких, а не одного канала, и был не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.
Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.
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