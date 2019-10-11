ООС: 25 обстрелов, один военнослужащий погиб

10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.

"За прошедшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.