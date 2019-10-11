ООС: 25 обстрелов, один военнослужащий погиб

19 просмотров
Пятница, 11 октября 2019, 07:22

10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.

"За прошедшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во время обстрела на Донбассе погиб украинский боец 10 октября 2019, 16:46
ООС: боевики совершили 24 обстрелов, один раненый 10 октября 2019, 07:14
Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов 9 октября 2019, 19:01
Все новости
Главные новости
Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
Все новости
психология

7 мифов, которые мешают вам обратиться к психологу

мнение

Нормальные ли женские половые губы: эксперт определил 8 основных типов

Фото

Водная стихия: 10 фотографий, которые вы должны увидеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів