ООС: 25 обстрелов, один военнослужащий погиб
10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.
"За прошедшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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