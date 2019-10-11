Руководитель интерната на Запорожье продавал детей как рабочую силу

1233 просмотра
Пятница, 11 октября 2019, 11:03

В Запорожской области полицейские разоблачили руководителя одного из интернатов, который предоставлял несовершеннолетних подопечных для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Источник: полиция Запорожской области.

Дословно: "Полицейские получили оперативную информацию, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах". 

 

Детали: Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

10 октября правоохранители с привлечением спецназа "КОРД" разоблачили подозреваемого после получения 1000 гривен за предоставление 4 мальчиков в возрасте до 14 лет постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном доме в поселке Приазовское. 

 

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника, проводятся следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство ч.3 ст.149 (торговля людьми) УК. Директору интерната грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Запорожская область полиция дети


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Был экшн" – полиция рассказала детали расстрела чиновника на Запорожье 18 сентября 2019, 14:15
В Запорожской области расстреляли из автомата заместителя главы теробщины 18 сентября 2019, 11:37
Таинственная Мамай-Гора. Кто такие археологи и почему ищут скифов в украинской степи 13 сентября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
Все новости
соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

еда

8 мест, которые стоит посетить в Европе, если вы любите вкусно поесть

тест

Что вы знаете об иммунитете и рискуете ли заболеть этой осенью?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів