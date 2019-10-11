Руководитель интерната на Запорожье продавал детей как рабочую силу

В Запорожской области полицейские разоблачили руководителя одного из интернатов, который предоставлял несовершеннолетних подопечных для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Источник: полиция Запорожской области.

Дословно: "Полицейские получили оперативную информацию, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах".

Детали: Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

10 октября правоохранители с привлечением спецназа "КОРД" разоблачили подозреваемого после получения 1000 гривен за предоставление 4 мальчиков в возрасте до 14 лет постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном доме в поселке Приазовское.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника, проводятся следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство ч.3 ст.149 (торговля людьми) УК. Директору интерната грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.