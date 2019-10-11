Двух одесских полицейских арестовали за пытки

Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных.

Источник: УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области; ГБР

Детали: 7 октября патрульным предъявили подозрение в избиении двух человек. Меру пресечения им выбирали в Николаеве, поскольку там расположено подразделение Государственного бюро расследований. Представители николаевского отделения ГБР участвовали в разоблачении полицейских.

Полицейские унижали и били дубинкой задержанных – ГБР dbr.gov.ua

Как отметили в прокуратуре, заслушав представителей сторон, суд избрал меру пресечения обоим полицейским в виде содержания под стражей.

При этом суд предусмотрел возможность внесения залога: для одного – 200,7 гривен, для второго – 401,4 тысячи гривен.

По данным ГБР, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе полицейские незаконно задержали двух человек и доставили их в опорный пункт полиции, где под давлением требовали признаться в краже золотой цепочки.

Дословно ГБР: "С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой".

Квалификация дела: пытки с целью побудить пострадавшего или иное лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить признание (ч. 2 ст. 127 УК). Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Одесской области.

При этом УНИАН сообщает, что "активисты" якобы начали сбор средств для внесения залога за арестованных патрульных.