Пресс-марафон Зеленского повысит рейтинг доверия к нему - "Деминициативы"

Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Бекешкиной в ходе круглого стола "Украина послевыборная: что дальше?"

Прямая речь Бекешкиной: "Я думаю, что вчерашний марафон, чтобы там не говорили критики, повысит рейтинг, потому что это "наш человек из народа".

Детали: Она отметила, что никогда еще в украинской политике после выборов президент не имел 70% доверия, а люди не были настроены так оптимистично.

По ее словам, на стандартный вопрос соцопросов "Что вы ощущаете, когда думаете о будущем Украины?" всегда было два ответа: на первом месте - "надежда", а на втором – "тревога".

Она отметила, что сейчас "тревога" вдвое уменьшилась, и вдвое вырос "оптимизм".

Прямая речь: "Сейчас "оптимизм" на втором месте. В обществе такая себе эйфория, которая связана с тем, что наконец выбрали тех, кого хотели".

В то же время, директор Фонда "Деминициативы" считает, несмотря на большой запас доверия, при принятии непопулярных решений, может прийти быстрое разочарование в обществе.

В связи с этим она отметила, что очень важной работой является налаживание коммуникации с привлечением квалифицированных экспертов.

Предыстория:

В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.

В свою очередь "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.

В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Еще ранее Зеленский выкладывал в сеть "записанное интервью" за рулем "Теслы".

Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.

Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.

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