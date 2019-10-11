Пресс-марафон Зеленского повысит рейтинг доверия к нему - "Деминициативы"
Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Бекешкиной в ходе круглого стола "Украина послевыборная: что дальше?"
Прямая речь Бекешкиной: "Я думаю, что вчерашний марафон, чтобы там не говорили критики, повысит рейтинг, потому что это "наш человек из народа".
Детали: Она отметила, что никогда еще в украинской политике после выборов президент не имел 70% доверия, а люди не были настроены так оптимистично.
По ее словам, на стандартный вопрос соцопросов "Что вы ощущаете, когда думаете о будущем Украины?" всегда было два ответа: на первом месте - "надежда", а на втором – "тревога".
Она отметила, что сейчас "тревога" вдвое уменьшилась, и вдвое вырос "оптимизм".
Прямая речь: "Сейчас "оптимизм" на втором месте. В обществе такая себе эйфория, которая связана с тем, что наконец выбрали тех, кого хотели".
В то же время, директор Фонда "Деминициативы" считает, несмотря на большой запас доверия, при принятии непопулярных решений, может прийти быстрое разочарование в обществе.
В связи с этим она отметила, что очень важной работой является налаживание коммуникации с привлечением квалифицированных экспертов.
Предыстория:
- В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
- В свою очередь "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
- В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
- Еще ранее Зеленский выкладывал в сеть "записанное интервью" за рулем "Теслы".
- Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.
- Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.
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