Суд конфисковал миллион гривен взноса из избирательного фонда Гриценко

Деражнянский райсуд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1,15 млн грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Источник: сайт Национального агентства по предупреждению коррупции

Детали: Причиной конфискации стал тот факт, что при анализе финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко НАПК выявило налоговый долг на момент совершения вышеуказанного взноса.

Рассмотрев результаты этого анализа, суд согласился, что лицо, сделавшее вклад, "нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента".

На нарушителя наложили штраф в 1 190 грн и конфисковали в пользу государства всю сумму взноса.

Его имя не сообщается.

Напомним: