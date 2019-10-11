Суд конфисковал миллион гривен взноса из избирательного фонда Гриценко
Деражнянский райсуд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1,15 млн грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата в президенты Анатолия Гриценко.
Источник: сайт Национального агентства по предупреждению коррупции
Детали: Рассмотрев поступившие от НАПК материалы, суд согласился, что лицо, сделавшее вклад, "нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента".
На него наложили штраф в 1 190 грн и конфисковали в пользу государства всю сумму взноса.
В частности, агентство проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко и выявило налоговый долг на момент совершения вышеуказанного взноса.
Напомним:
- Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко проиграл еще в первом туре выборов президента с результатом 6,91% голосов. Это был пятый результат.
- Выборы проходили весной.
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