Суд конфисковал миллион гривен взноса из избирательного фонда Гриценко

Деражнянский райсуд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1,15 млн грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Источник: сайт Национального агентства по предупреждению коррупции

Детали: Рассмотрев поступившие от НАПК материалы, суд согласился, что лицо, сделавшее вклад, "нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента".

На него наложили штраф в 1 190 грн и конфисковали в пользу государства всю сумму взноса.

В частности, агентство проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко и выявило налоговый долг на момент совершения вышеуказанного взноса.

Напомним: