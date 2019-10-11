ПриватБанк требует компенсации от Коломойского из-за митингов

2936 просмотров
Пятница, 11 октября 2019, 14:43

Государственный ПриватБанк подал в суд на "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий Игорю Коломойскому, с требованием компенсировать 700 тысяч гривен потерь, которые там получили из-за протестов работников завода.

Источник: пресс-служба ПриватБанка

Дословно: "ПриватБанк потребует в судебном порядке полного возмещения со стороны организаторов многодневного пикета главного офиса банка - Никопольского завода ферросплавов - расходов не эвакуацию более 300 сотрудников Центра поддержки клиентов банка".

Детали: В банке сообщили, что из-за значительного превышения пикетчиками максимально допустимого в городе уровня шума, а также угрозы работникам банка со стороны пикетчиков 10 октября банк удовлетворил заявления более 300 работников контакт-центра о немедленной эвакуации службы в офис с нормальными условиями работы.

По словам пресс-службы, расходы на проведение эвакуации и дополнительное обустройство рабочих мест составили более 700 тысяч гривен.

Также ПриватБанк будет требовать от организаторов пикетов возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей работниками службы инкассации банка.

Пресс-служба банка сообщила также о направленном в мэрию города Днипра заявлении от более 1500 работников банка с требованием отменить разрешение на проведение пикета из-за значительного превышения пикетчиками максимально допустимого в городе уровня шума.

Что было раньше: 20 сентября под главным офисом ПриватБанка в Днипре началась акция протеста работников "НЗФ", которые заявляют, что им не выплатили зарплату из-за, как им обосновывают, выполнения обязательств завода перед НБУ.

Тогда в ПриватБанке отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка до его национализации 10 лет назад, когда и банк и завод принадлежали одной группе владельцев.

Напомним:

  • В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ.
  • Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.
  • 28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ.
  • Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил НЗФ, завод обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.
  • 10 сентября НБУ сообщил, что завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ по кредиту Приватбанка.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Приват Коломойский НБУ Днепр


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент о ситуации с Приватбанком: Западные партнеры говорят и влиять, и не влиять 10 октября 2019, 11:50
Приватбанк отчитался о рекордной прибыли 9 октября 2019, 13:52
НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка 8 октября 2019, 17:32
Все новости
Главные новости
Хорошковский прокоментировал встречу с Зеленским
Путин: Зеленский не может обеспечить разведения на Донбассе из-за националистов
В большинстве областей Украины начали подавать тепло
Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"
Все новости
школа

15 примеров, на что способны учителя

здоровье

Оксолиновая мазь для профилактики гриппа: почему это не работает

Кино

История главного героя "Джокера"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів