Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под посольством Турции ударили в лицо активистку

Пятница, 11 октября 2019, 14:52

Во время мирной акции против геноцида курдов возле посольства Турции в Киеве пострадала активистка культуролог Анна Цыба.

Источник: Facebook участников акции, полиция Киева

Детали: Сама активистка утверждает, что на нее напали сотрудники посольства. На место конфликта вызвали полицию. Правоохранители отмечают, что о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

 
 

По данным полиции, врачи "скорой" оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.

Прямая речь Цыбы: "Один из них меня ударил, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я нормик".

Полиция Киева дословно: "Во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию".

 

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием в посольство Турции.

Дипломаты прислали комментарий на электронную почту. Они утверждают, что конфликт произошел с участием граждан Турции, которые обращались в посольство в этот день.

Позиция посольства дословно: "Этим утром перед нашим посольством состоялась демонстрация протеста. Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых содержала грязную брань, и физически блокировали доступ к зданию посольства. Из-за этой провокационной демонстрации произошли короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в посольство. Посольство с сожалением воспринимает эту ситуацию. Надеемся, что такие неприятные ситуации больше не повторятся".

Напомним:

Турция проводит в Сирии спецоперацию "Источник мира", направленную против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Знать больше: Американская "зрада": что произойдет с Сирией после вывода войск США

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: