Под посольством Турции ударили в лицо активистку

Во время мирной акции против геноцида курдов возле посольства Турции в Киеве пострадала активистка культуролог Анна Цыба.

Источник: Facebook участников акции, полиция Киева

Детали: Сама активистка утверждает, что на нее напали сотрудники посольства. На место конфликта вызвали полицию. Правоохранители отмечают, что о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

По данным полиции, врачи "скорой" оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.

Прямая речь Цыбы: "Один из них меня ударил, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я нормик".

Полиция Киева дословно: "Во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию".

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием в посольство Турции.

Дипломаты прислали комментарий на электронную почту. Они утверждают, что конфликт произошел с участием граждан Турции, которые обращались в посольство в этот день.

Позиция посольства дословно: "Этим утром перед нашим посольством состоялась демонстрация протеста. Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых содержала грязную брань, и физически блокировали доступ к зданию посольства. Из-за этой провокационной демонстрации произошли короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в посольство. Посольство с сожалением воспринимает эту ситуацию. Надеемся, что такие неприятные ситуации больше не повторятся".

Напомним:

Турция проводит в Сирии спецоперацию "Источник мира", направленную против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

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