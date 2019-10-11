Под посольством Турции ударили в лицо активистку

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Пятница, 11 октября 2019, 14:52

Во время мирной акции против геноцида курдов возле посольства Турции в Киеве пострадала активистка культуролог Анна Цыба.

Источник: Facebook участников акции, полиция Киева

Детали: Сама активистка утверждает, что на нее напали сотрудники посольства. На место конфликта вызвали полицию. Правоохранители отмечают, что о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

 
 

По данным полиции, врачи "скорой" оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.

Прямая речь Цыбы: "Один из них меня ударил, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я нормик".

Полиция Киева дословно: "Во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию".

 

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием в посольство Турции.

Украинская правда

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Темы: Турция


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