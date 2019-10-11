Афера в Минспорта: трем чиновникам объявили подозрения

Трем должностным лицам ГП "Укрспортобеспечение" объявлены подозрения из-за того, что они за 8 миллионов бюджетных средств закупили для украинских спортсменов якобы медицинские препараты, которые в действительности не являются лекарственными средствами.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook

Детали: Речь идет о начальнике, первом заместителе и заместителе начальника Государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение", которая находится в управлении Министерства молодежи и спорта. Их подозревают в "злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам" (ст. 364 Уголовного кодекса).

Следствие установило, что в 2017-2018 годах они в сговоре с государственным тренером - главным врачом национальных сборных команд Украины "безосновательно и незаконно" закупили "средства и изделия, которые не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств и не являются лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

Отмечается, что мошенники действовали "в интересах отдельных субъектов хозяйствования".

Также установлено, что спортсменам эти препараты были не нужны.

Как сообщили "Украинской правде" в столичной прокуратуре, речь идет о биоактивных добавках.

Дословно: "Указанные обстоятельства подтверждены показаниями более 30 спортсменов, среди которых чемпионы Украины в соответствующих видах спорта, призеры чемпионатов Европы, всемирных соревнований и участники Олимпийских игр".

Больше деталей: Следователи проверяют причастность к афере других должностных лиц.

Напомним: