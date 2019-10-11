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Порошенко и Зеленский оказались в противоположных концах рейтинга доверия

Пятница, 11 октября 2019, 15:55
Getty Images

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия со стороны украинцев среди украинских политиков, в то время как его предшественник Петр Порошенко занимает одно из последних мест.

Источник: опрос Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова

Детали: Оценивая уровень доверия к политикам, Центр чаще всего получал ответ в пользу Зеленского (ему доверяют 70,5% опрошенных), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 54%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 36%.

Как уточнили исследователи, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только эти трое имеют положительный баланс доверия-недоверия (т.е. доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие, по результатам опроса, чаще всего высказывается бывшим: генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), спикеру Андрею Парубию - 83%, президенту Петру Порошенко - 80%.

Также высокий рейтинг недоверия у народных депутатов из ОПЗЖ Нестора Шуфрича - 78%, Вадима Рабиновича - 76%, Виктора Медведчука - 76% и Юрия Бойко - 68%.

Также не доверяют украинцы нардепу и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 74%, министру внутренних дел Арсену Авакову - 72% и экс-премьеру Владимиру Гройсману - 70,5%.

 

Опрос проведен с 4 по 9 октября. Было опрошено 2015 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийопросрейтинг
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