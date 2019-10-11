От ран скончался сапер морской пехоты – 36-я бригада

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского прапорщик Вячеслав Кубрак.

Об этом сообщает Facebook-страница 36 бригады.

По данным, ОБрМП Кубрак получил ранения 8 октября во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил. Врачи боролись за его жизнь в течение трех дней.

О командире инженерно-саперного взвода прапорщика Вячеславе Кубраке, на личном счету которого - не одна сотня боевых разминирований, в 2017 году писало "Войско Украины".

Среди военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты он был известным человеком - участвовал в миротворческой миссии в Косово, выходил из Крыма, боевое крещение принял в сентябре 2014-го под Мариуполем.

По данным соцсетей, Кубрак в июле 2019 года женился.

По данным издания "Новинарня", которое отслеживает все потери на фронте Донбасса, этот боец ​​- пятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.