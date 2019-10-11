Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От ран скончался сапер морской пехоты – 36-я бригада

Пятница, 11 октября 2019, 17:08

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского прапорщик Вячеслав Кубрак.

Об этом сообщает Facebook-страница 36 бригады.

По данным, ОБрМП Кубрак получил ранения 8 октября во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил. Врачи боролись за его жизнь в течение трех дней.

О командире инженерно-саперного взвода прапорщика Вячеславе Кубраке, на личном счету которого - не одна сотня боевых разминирований, в 2017 году писало "Войско Украины".

Среди военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты он был известным человеком - участвовал в миротворческой миссии в Косово, выходил из Крыма, боевое крещение принял в сентябре 2014-го под Мариуполем.

По данным соцсетей, Кубрак в июле 2019 года женился.

По данным издания "Новинарня", которое отслеживает все потери на фронте Донбасса, этот боец ​​- пятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: