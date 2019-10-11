От ран скончался сапер морской пехоты – 36-я бригада

611 просмотров
Пятница, 11 октября 2019, 17:08

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского прапорщик Вячеслав Кубрак.

Об этом сообщает Facebook-страница 36 бригады.

По данным, ОБрМП Кубрак получил ранения 8 октября во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил. Врачи боролись за его жизнь в течение трех дней.

О командире инженерно-саперного взвода прапорщика Вячеславе Кубраке, на личном счету которого - не одна сотня боевых разминирований, в 2017 году писало "Войско Украины".

Среди военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты он был известным человеком - участвовал в миротворческой миссии в Косово, выходил из Крыма, боевое крещение принял в сентябре 2014-го под Мариуполем.

По данным соцсетей, Кубрак в июле 2019 года женился.

По данным издания "Новинарня", которое отслеживает все потери на фронте Донбасса, этот боец ​​- пятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оккупанты трижды стреляли на донецком направлении 11 октября 2019, 13:14
Во время обстрела на Донбассе погиб украинский боец 10 октября 2019, 16:46
Боевики обстреляли Золотое 9 октября 2019, 19:34
Все новости
Главные новости
Советник Помпео уходит в отставку на фоне скандала с Украиной
Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса
Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда
ПриватБанк требует компенсации от Коломойского из-за митингов
Все новости
спорт

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

мнение

Нормальные ли женские половые губы: эксперт определил 8 основных типов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів