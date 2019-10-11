Жеваго объявлено еще одно подозрение
Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему народному депутату Константину Жеваго.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда".
Дословно: "В пятницу по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса".
Детали: Прокуратура традиционно не сообщает имя подозреваемого, но по данным УП, это – Жеваго.
Правоохранители отмечают, что установили, что бывший нардеп не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.
Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году – более 9 млн гривен.
Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
Что было ранее: 9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве сообщил, что бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.
Предыстория:
- Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.
- Жеваго является исполнительным директором Ferrexpo и бенефициаром банка "Финансы и Кредит".
- Его подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".
- 27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.
- По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.