Зеленский подписал один из ключевых законов для "промышленного безвиза" с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" № 124-ІХ, который Верховная рада приняла 20 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и т.д.", - говорится в сообщении.

Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой, отметили у Зеленского.

Напомним: