Зеленский подписал один из ключевых законов для "промышленного безвиза" с ЕС

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Пятница, 11 октября 2019, 18:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" № 124-ІХ, который Верховная рада приняла 20 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и т.д.", - говорится в сообщении.

Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой, отметили у Зеленского.

Напомним: 

  • Закон является одним из ключевых для получения Украиной "промышленного безвиза" с ЕС и создаст новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС.
  • Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").
  • Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.
  • Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормамами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.
  • В правительстве ранее заявили, что "промышленный безвиз" с ЕС возможен уже в 2020 году.

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Темы: Зеленский ЕС


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