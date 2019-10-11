Экс-посол США в Украине отвергла обвинения Джулиани и Луценко

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что она была отозвана в связи с давлением президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Детали: Йованович прибыла на Капитолийский холм для дачи показаний в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу.

В подготовленной заранее речи, с которой ознакомилось издание, Йованович сказала законодателям, что этой весной она была вынуждена оставить Киев "ближайшим самолетом".

После этого она встретилась с замом госсекретаря, который сообщил ей о "сокращении ее срока".

Впоследствии ее отстранили от должности, а чиновник Госдепартамента №2 сказал ей, что, хотя она ничего плохого не сделала, президент потерял доверие к ней, а Госдеп находился под большим давлением, чтобы устранить ее, с лета 2018 года.

Разъясняя свой отвод, она указала на месяцы критики со стороны личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burizma.

Прямая речь Йованович: "Я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника в Украине воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции.

Как господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, недавно признал, упоминания о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивы - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отказался.

Так же неверно мнение о том, что я не лояльна к президенту Трампа.

Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, "поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам посольства или кому-то другому.

Далее, администрация Обамы не просила меня помочь кампании Клинтон или навредить кампании Трампа, и я бы не делала любые подобные шаги, если бы даже просили.

Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не поднимала вопрос "Бурисмы", или Хантера Байдена со мной.

В отношении мэра Джулиани, у меня был только минимальный контакт с ним - в общем три, о которых я помню. Ни один не связан с спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани о нападении на меня.

Но люди, которые были названы в прессе как связанные с мистером Джулиани, возможно, верили, что их личные финансовые амбиции были подавлены нашей антикоррупционной политикой в ​​Украине".

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