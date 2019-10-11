Йованович отозвали после ее отказа неофициально просить Украину расследовать дела – СМИ
Бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались по официальным каналам, а не неофициально.
Источник: Associated Press со ссылкой на экс-дипломата, обсуждавшего эту ситуацию с Йованович.
Детали: По словам бывшего дипломата, Йованович отозвали после того, как она отказалась передавать просьбы относительно расследований в Украине "офлайн, лично, неформально", а настаивала на том, что у США есть формальные способы обратиться за помощью к иностранным правительствам в проведении расследований.
Он пояснил, что Государственный департамент традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи, в соответствии с которыми США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в ходе уголовных расследований.
Экс-посол Йованович планирует в пятницу дать показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа.
Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на утверждение Трампа, что его администрация не будет сотрудничать с расследованием.
В четверг 10 сенаторов-демократов направили госсекретарю Майку Помпео письмо с требованием объяснения смещения Йованович с должности посла США в Украине до окончания ее трехлетнего назначения.
Еще до возможной дачи показаний внимание к личности Йованович привлек арест в США двух близких к Рудольфу Джулиани бизнесменов – Игоря Фрумана и Льва Парнаса, обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа.
В обвинительном акте среди прочего было указано, что эти мужчины просили американского конгрессмена помочь в устранении Йованович, по крайней мере частично по просьбе украинских правительственных чиновников.
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Предыстория:
- Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в этой должности 20 мая.
- В Госдепе назвали ротацию запланированной.
- Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.
- Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
- Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- Также Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
- Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".
- В июле СМИ сообщили, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.
- Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
- В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.
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