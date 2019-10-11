Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отец зампреда Нацполиции владеет 8 гектарами земли в Закарпатье – СМИ

Пятница, 11 октября 2019, 21:49

В собственности отца заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля на Закарпатье более 8 гектаров земли стоимостью 30 миллионов гривен.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: Отец нового зампреда Нацполиции Александр Коваль владеет двумя десятками земельных участков в селах Пилипец и Речка.

В Пилипце, популярном горном курорте Закарпатья, он приобрел 2,5 гектара земли у подножия горы Гимба в течение 2015-2019 годов. Часть земель получил от местных властей.

На этой территории возведено с десяток больших деревянных домов и продолжаются строительные работы.

Журналисты посчитали, что совокупная стоимость земельных участков Коваля в Пилипце составляет около 20 млн грн.

В течение последних 4 лет сын Александра Коваля Евгений сначала был замглавы Департамента внутренней безопасности Нацполиции, а затем возглавил подразделение.

В селе Речка, на расстоянии 20 км от Пилипца, Коваль-старший имеет 7 участков общей площадью почти 5,7 гектара – тоже у подножия горы. Землю купил в 2014 году. Оцененная журналистами стоимость – примерно 9 млн грн.

Владелец, как утверждают журналисты, занимается покупкой, продажей и арендой земли. Однако на время, когда земля покупалась, с 2014 по 2017 годы, он прекратил деятельность физического лица-предпринимателя.

Евгений Коваль пояснил, что бизнес отца на Закарпатье не связан с его профессиональной деятельностью.

В то же время, генерал полиции проигнорировал вопрос расследователей о том, откуда у его отца средства на приобретение земли.

Напомним:

  • Евгений Коваль стал первым заместителем председателя Национальной полиции Сергея Князева 11 сентября 2019 года.
  • 24 сентября Князев подал в отставку. Причины своего решения не объяснил. По словам источника УП в Нацполиции, решение вызвано конфликтом вокруг кадровых назначений.
  • 25 сентября Кабинет министров назначил начальником Нацполиции на тот момент зампреда Игоря Клименко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: