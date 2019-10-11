Отец зампреда Нацполиции владеет 8 гектарами земли в Закарпатье – СМИ
В собственности отца заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля на Закарпатье более 8 гектаров земли стоимостью 30 миллионов гривен.
Источник: "Слидство.Инфо"
Детали: Отец нового зампреда Нацполиции Александр Коваль владеет двумя десятками земельных участков в селах Пилипец и Речка.
В Пилипце, популярном горном курорте Закарпатья, он приобрел 2,5 гектара земли у подножия горы Гимба в течение 2015-2019 годов. Часть земель получил от местных властей.
На этой территории возведено с десяток больших деревянных домов и продолжаются строительные работы.
Журналисты посчитали, что совокупная стоимость земельных участков Коваля в Пилипце составляет около 20 млн грн.
В течение последних 4 лет сын Александра Коваля Евгений сначала был замглавы Департамента внутренней безопасности Нацполиции, а затем возглавил подразделение.
В селе Речка, на расстоянии 20 км от Пилипца, Коваль-старший имеет 7 участков общей площадью почти 5,7 гектара – тоже у подножия горы. Землю купил в 2014 году. Оцененная журналистами стоимость – примерно 9 млн грн.
Владелец, как утверждают журналисты, занимается покупкой, продажей и арендой земли. Однако на время, когда земля покупалась, с 2014 по 2017 годы, он прекратил деятельность физического лица-предпринимателя.
Евгений Коваль пояснил, что бизнес отца на Закарпатье не связан с его профессиональной деятельностью.
В то же время, генерал полиции проигнорировал вопрос расследователей о том, откуда у его отца средства на приобретение земли.
Напомним:
- Евгений Коваль стал первым заместителем председателя Национальной полиции Сергея Князева 11 сентября 2019 года.
- 24 сентября Князев подал в отставку. Причины своего решения не объяснил. По словам источника УП в Нацполиции, решение вызвано конфликтом вокруг кадровых назначений.
- 25 сентября Кабинет министров назначил начальником Нацполиции на тот момент зампреда Игоря Клименко.