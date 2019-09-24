Руководитель Нацполиции Князев подал в отставку

Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку.

Источник: брифинг в полиции, собеседник "Украинской правды" в полиции

Прямая речь: "Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление об освобождении меня от должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею".

Детали: На брифинге Князев перечислил достижения реформирования полиции: в частности снижение уровня преступности и рост доверия к правоохранителям. Потом вспомнил свое назначение на должность в феврале 2017 года и отметил, что за 2,5 года работы в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, но он на них не обращал внимания, поскольку "честно делал свою работу". Работу в полиции Князев назвал "делом всей своей жизни". Он подчеркнул, что ему и его команде удалось сохранить аполитичность.

После объявления информации о своей отставке, Князев поднялся и вышел. Отвечать на вопросы журналистов о причинах такого решения он не стал, отметив лишь "Я все сказал".

По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято ещё на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

Прямая речь собеседника УП: "На прошлой неделе Князев уже даже успел попрощаться с коллективом. А ситуация с женой только ускорила его увольнение".

Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

Напомним: