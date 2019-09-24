Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель Нацполиции Князев подал в отставку

Вторник, 24 сентября 2019, 16:25
Руководитель Нацполиции Князев подал в отставку

Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку.

Источник: брифинг в полиции, собеседник "Украинской правды" в полиции

Прямая речь: "Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление об освобождении меня от должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею".

Детали: На брифинге Князев перечислил достижения реформирования полиции: в частности снижение уровня преступности и рост доверия к правоохранителям. Потом вспомнил свое назначение на должность в феврале 2017 года и отметил, что за 2,5 года работы в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, но он на них не обращал внимания, поскольку "честно делал свою работу". Работу в полиции Князев назвал "делом всей своей жизни". Он подчеркнул, что ему и его команде удалось сохранить аполитичность.

После объявления информации о своей отставке, Князев поднялся и вышел. Отвечать на вопросы журналистов о причинах такого решения он не стал, отметив лишь "Я все сказал".

По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято ещё на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

Прямая речь собеседника УП: "На прошлой неделе Князев уже даже успел попрощаться с коллективом. А ситуация с женой только ускорила его увольнение".

Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

Напомним:

  • 21 сентября в пункте пропуска "Рава-Русска - Гребенне" между Украиной и Польшей задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший 500 тысяч евро без необходимого декларирования.
  • Князев заявил, что его бывшая жена и он стали объектами информационной атаки, и объяснил происхождение наличных.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: