Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США предупредили Турцию о санкциях за наступление в Сирии

Суббота, 12 октября 2019, 01:02

Министерство финансов США объявило о намерении президента Трампа ввести санкции против физических и юридических лиц Турции, дабы предотвратить дальнейшее наступление на севере Сирии.

Источник: заявлении американского Минфина, передает Укринформ.

"Учитывая текущее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии, президент Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на предотвращение любых дальнейших наступательных военных действий Турции на северо-востоке Сирии, включая, но не ограничиваясь неизбирательными ударами по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, этническим или религиозным меньшинствам или другими действиями, которые подрывают затянувшуюся контртеррористическую деятельность Сирийских демократических сил",- говорится в сообщении.

В Министерстве финансов США заявили, что президент намерен делегировать министру финансов, по согласованию с Белым домом и Госсекретарем, полномочия по наложению санкций против чиновников турецкого правительства, причастных к нарушениям прав человека или к действиям, которые приводят к ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии. Указ также будет предоставлять полномочия для применения повторных санкций против членов правительства Турции.

"По приказу президента Трампа, мы будем преследовать конкретных чиновников или ведомства в случае необходимости", - заявил в связи с этим министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.
  • Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган. 

Темы: СШАТурциясанкцииСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: