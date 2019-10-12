США предупредили Турцию о санкциях за наступление в Сирии
Министерство финансов США объявило о намерении президента Трампа ввести санкции против физических и юридических лиц Турции, дабы предотвратить дальнейшее наступление на севере Сирии.
Источник: заявлении американского Минфина, передает Укринформ.
"Учитывая текущее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии, президент Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на предотвращение любых дальнейших наступательных военных действий Турции на северо-востоке Сирии, включая, но не ограничиваясь неизбирательными ударами по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, этническим или религиозным меньшинствам или другими действиями, которые подрывают затянувшуюся контртеррористическую деятельность Сирийских демократических сил",- говорится в сообщении.
В Министерстве финансов США заявили, что президент намерен делегировать министру финансов, по согласованию с Белым домом и Госсекретарем, полномочия по наложению санкций против чиновников турецкого правительства, причастных к нарушениям прав человека или к действиям, которые приводят к ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии. Указ также будет предоставлять полномочия для применения повторных санкций против членов правительства Турции.
"По приказу президента Трампа, мы будем преследовать конкретных чиновников или ведомства в случае необходимости", - заявил в связи с этим министр финансов Стивен Мнучин.
Напомним:
- 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.
- Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.