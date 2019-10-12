США предупредили Турцию о санкциях за наступление в Сирии

Министерство финансов США объявило о намерении президента Трампа ввести санкции против физических и юридических лиц Турции, дабы предотвратить дальнейшее наступление на севере Сирии.

Источник: заявлении американского Минфина, передает Укринформ.

"Учитывая текущее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии, президент Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на предотвращение любых дальнейших наступательных военных действий Турции на северо-востоке Сирии, включая, но не ограничиваясь неизбирательными ударами по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, этническим или религиозным меньшинствам или другими действиями, которые подрывают затянувшуюся контртеррористическую деятельность Сирийских демократических сил",- говорится в сообщении.

В Министерстве финансов США заявили, что президент намерен делегировать министру финансов, по согласованию с Белым домом и Госсекретарем, полномочия по наложению санкций против чиновников турецкого правительства, причастных к нарушениям прав человека или к действиям, которые приводят к ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии. Указ также будет предоставлять полномочия для применения повторных санкций против членов правительства Турции.

"По приказу президента Трампа, мы будем преследовать конкретных чиновников или ведомства в случае необходимости", - заявил в связи с этим министр финансов Стивен Мнучин.