США предупредили Турцию о санкциях за наступление в Сирии
Министерство финансов США объявило о намерении президента Трампа ввести санкции против физических и юридических лиц Турции, дабы предотвратить дальнейшее наступление на севере Сирии.
Источник: заявлении американского Минфина, передает Укринформ.
"Учитывая текущее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии, президент Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на предотвращение любых дальнейших наступательных военных действий Турции на северо-востоке Сирии, включая, но не ограничиваясь неизбирательными ударами по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, этническим или религиозным меньшинствам или другими действиями, которые подрывают затянувшуюся контртеррористическую деятельность Сирийских демократических сил",- говорится в сообщении.
В Министерстве финансов США заявили, что президент намерен делегировать министру финансов, по согласованию с Белым домом и Госсекретарем, полномочия по наложению санкций против чиновников турецкого правительства, причастных к нарушениям прав человека или к действиям, которые приводят к ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии. Указ также будет предоставлять полномочия для применения повторных санкций против членов правительства Турции.
"По приказу президента Трампа, мы будем преследовать конкретных чиновников или ведомства в случае необходимости", - заявил в связи с этим министр финансов Стивен Мнучин.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua