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Министр Милованов устроил "прием граждан" в Facebook

Суббота, 12 октября 2019, 11:34

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в субботу проводит "прием граждан" в Facebook.

Источник: страница Милованова в Facebook

Прямая речь: "Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это здесь. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать".

Детали: Пост министра появился в 9:15 утра.

На первый вопрос "Как жизнь?" Он ответил: "Нормально. Легче, чем в Киевской Школе Экономики. Две причины. Не нужно постоянно летать в США и обратно. Поэтому исчез хронический джет лег. Также намного больше ресурсов. То есть не нужно их искать, а можно сфокусироваться на работе".

Многие вопросы касаются рынка земли. Так, комментируя вопрос о судьбе земли государственной собственности в случае принятия закона об обороте земель, Милованов отметил, что пока планируется передать землю общинам на места, а они будут решать, как ею распорядиться.

"Но ограничения на методы продажи – только через прозрачные электронные аукционы. Возможно, часть земли государство оставит себе в распоряжении. Например, через стратегические или экономические причины. Разработка этого в процессе", - добавил он.

Что касается ограничения на покупку земли сельскохозяйственного назначения для иностранцев, министр высказал мнение, что "любые ограничения на любом рынке обычно приводят к потере эффективности, рабочих месяц, добавленной стоимости, ограничения на покупателей уменьшают цену".

"Если украинцы со временем увидят, что государство может защитить их от плохих иностранцев, а от хороших есть польза (сегодня есть много примеров хороших иностранцев в агро - например Кейсс, которое производит молоко под Уманью, или Астарта, которая имеет хороших канадских инвесторов), то люди поддержат уменьшение ограничений. Но здесь государство должно многое сделать. И прежде всего, построить доверие к себе", - написал он.

В то же время, Милованов подчеркнул, что в вопросе возможной продажи земли иностранцам должны быть исключения.

"Мы не хотим, чтобы российские компании покупали землю. Мы не хотим, чтобы компании, связанные с другими государствами, покупали землю. Мы не хотим, чтобы землю, имеющую стратегическое значение, покупали те, кого мы не можем контролировать. Например, землю возле границы... Но мы также не хотим, чтобы землю покупали бандиты или коррупционеры", - отметил министр.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМилованов
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