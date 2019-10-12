Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Донбасс: Нарушения "тишины" боевиками, двое бойцов ранены

Суббота, 12 октября 2019, 20:00

В субботу на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ нарушили режим "тишины" 11 раз, в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

Источник: пресс-центр штаба ОС

Детали: Боевики обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

10 обстрелов позиций Объединенных сил зафиксированы возле Водяного, Пищевика, Новогнатовки, Широкино, Водяного и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций ОС возле Луганского.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашенияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: