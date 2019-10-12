Донбасс: Нарушения "тишины" боевиками, двое бойцов ранены

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Суббота, 12 октября 2019, 20:00

В субботу на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ нарушили режим "тишины" 11 раз, в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

Источник: пресс-центр штаба ОС

Детали: Боевики обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

10 обстрелов позиций Объединенных сил зафиксированы возле Водяного, Пищевика, Новогнатовки, Широкино, Водяного и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций ОС возле Луганского.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения жертвы


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