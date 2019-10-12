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В оккупированном Донецке из-за детонации боеприпасов ранены трое взрослых и ребенка - росСМИ

Суббота, 12 октября 2019, 21:55

В результате детонации боеприпасов на окраинах Донецка ранения получили четыре человека, в т.ч. один ребенок. 

Источник: российский Интерфакс

Детали: Информацию о подрыве на боеприпасах 12 октября распространил представитель "народной милиции "ДНР".  

По информации представителя ОРДО, в результате двух инцидентов на окраинах Донецка мужчина и две женщины получили ранения при детонации неизвестного минно-взрывного устройства во время уборки на кладбище. 

"Второй случай произошел в н.п.Старобешево, где ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесу, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки", - отмечается в сообщении.

Пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.

Темы: ДонецкОРДЛОоружиежертвы
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