Новым послом Украины в США может стать постпред Украины в ООН - СМИ

Новым послом Украины в США может быть назначен постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

Источник: Украинськая служба "Голоса Америки" со ссылкой на источники в Кабмине

Детали: Во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не сказал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.