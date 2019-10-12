Новым послом Украины в США может стать постпред Украины в ООН - СМИ

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Суббота, 12 октября 2019, 22:03

Новым послом Украины в США может быть назначен постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

Источник: Украинськая служба "Голоса Америки" со ссылкой на источники в Кабмине

Детали: Во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не сказал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

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Темы: США дипломатические отношения Зеленский ООН


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